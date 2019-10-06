Sistemde hata var

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Antalyaspor, Yanal’ın sahadaki beyni Emre Belözoğlu’na kelepçe vurdu. Emre durunca, diğer oyuncular da ona uydu ve Muriç topla fazla buluşamadı. Buluşunca da yakın markajda etkisi sıfırlandı. Jailson’u stoper oynatma ısrarı yine ters tepti.

  • Star Spor
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FENERBAHÇE’DE bu sezon genelde iyi çalışan sistem, Antalyaspor maçında “error” verdi. Öncelikle konuk takımın hocası Bülent Korkmaz’ın Kanarya’yı iyi okuyarak sahaya sürdüğü takım ve taktik iyi çalıştı. Yanal ise buna cevap verecek hamleleri ortaya koyamadı.

1- Antalya öncelikle Fener’in şu anda en önemli oyuncusu olan Emre’yi kiliteldi. Pas trafiği çalışmayınca Fener de durdu.

ORTA SAHA KAYBEDİLDİ

2- Yanal 61’de Emre’yi oyundan aldı. Emre’yi almak yerine yanına onun ylükünü ve üzerindeki baskıyı hafifletecek.bir taktik değişiklik düşünmedi.

3- Kenarda 3 stoper varken, Jailson’u stoper oynatma ısrarı devam etti. Onun hatası gol getirdi.

4- Orta alan üstünlüğü rakibe bırakıldı.

İKİNCİ GOLCÜ HAMLESİ ÇOK GEÇ GELDİ

5- Muriç topla yeteri kadar buluşturulamadı. İki Antalya oyuncu onu yakın markaja alıp, tolpla buluştuğu anlarda etkisizleştirdi.

6- Vedat’ı besleyecek en önemli oyuncu olan Kruse ile ilk pas alışverişi devre biterken gerçekleşti.

7- Yanal, Muriç’in yanına ikinci bir golcü almayı 80’de düşünüp, Mevlüt hamlesini yaptı. Ancak geç kaldı.

8- Kanatlar iyi çalışmadı, kenarlardan hücuma gereken katkı bir türlü sağlanamadı.

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