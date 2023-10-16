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Spor

Situat, Embiid'in ABD Takımı tercihi için: ''Emeğimize yazık''

Fransa Basketbol Federasyonu Başkanı Jean-Pierre Situat, Philadelphia 76ers'ın yıldızı Joel Embiid'in ABD Milli Takımı'nı tercih etmesi hakkında konuştu.

16 Ekim 2023 Pazartesi 18:50 - Güncelleme:
Situat, Embiid'in ABD Takımı tercihi için: ''Emeğimize yazık''
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Fransa Basketbol Federasyonu Başkanı Jean-Pierre Situat, Philadelphia 76ers'ın yıldızı Joel Embiid'in ABD Milli Takımını tercih etmesi hakkında konuştu.

Siutat, Temmuz 2022'de Fransız vatandaşı olan Embiid'in Fransa yerine ABD Milli Takımı'nı seçmesi hakkında şunları söyledi:

"Fransa için oynamaya ilgi gösterdiğinde, biz de onun isteği üzerine Fransız vatandaşlığı almasına yardımcı olmuştuk. Hiç açılmaması gereken bir dosyaya bu kadar zaman ve enerji harcadığımız için üzgünüm."

Kamerun doğumlu Embiid, Kansas Üniversitesi'nde oynamak için ABD'ye taşınmıştı. Hiçbir zaman Fransa'da yaşamamış olsa da, Kamerun'un ülkeyle olan sıkı bağları dolayısıyla Sixers yıldızının, Fransızca'yı akıcı bir şekilde konuştuğu da biliniyor.

Embiid üç farklı milli takımda oynamaya hak kazanmış ve sonunda tercihini Fransa ve kendi ülkesi Kamerun yerine Amerika Birleşik Devletleri'nden yana kullanmıştı.

  • Jean-Pierre Situat
  • Fransa Basketbol
  • Joel Embiid

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