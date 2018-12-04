Sivas Belediyespor: 2 Trabzonspor: 2

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında TFF 2. Lig ekibi Sivas Belediyespor, Trabzonspor'u konuk etti.

Mücadelenin henüz başında ev sahibi ekip Sivas Belediyespor golü buldu. 9. dakikada ceza sahası dışından serbest vuruş kazandı. Serbest vuruşu kullanan Alpay Koçaklı'nın vuruşunda top köşeden ağlarla buluştu. İlk yarının son dakikasında ise Hossesini skora dengeyi getiren golü kaydetti. Bu golle takımlar ilk 45 dakikayı 1-1'lik beraberlikle bitirdi.

İkinci yarıya çok hızlı başlayan Trabzonspor henüz 46. dakikada Abdülkadir'in attığı golle öne geçti. Fakat 67. dakikada sahneye çıkan Aykut Emre Yakup attığı golle skoru 2-2 yaptı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca takımlar sahadan beraberlikle ayrıldı.

Rövanş mücadelesinde Trabzonspor, 18 Aralık Salı günü Sivas Belediyespor'u konuk edecek.