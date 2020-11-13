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Spor

Sivas Belediyespor'da 4 pozitif vaka

Sivas Belediyespor Kulübü, tüm takım ve teknik heyete gerçekleştirilen son koronavirüs testlerinde 4 futbolcunun testlerinin pozitif çıktığını açıkladı.

IHA13 Kasım 2020 Cuma 19:13 - Güncelleme: 13 Kasım 2020 Cuma 19:13
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2. Lig’in 10. haftasında yarın sahasında Etimesgut Belediyespor ile karşılaşacak olan Sivas Belediyespor’da flaş bir gelişme yaşandı. Yeşil-beyazlılarda tüm futbolcu takımı ve personellere yapılan korona virüs testlerinde 4 futbolcunun testi pozitif çıktı.

Sivas Belediyespor Kulübü’nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Sporcularımıza ve teknik ekibimize yapılan Covid -19 PCR testleri neticesine göre 4 futbolcumuzda, pozitif vakaya rastlanmıştır. Testi pozitif çıkan oyuncularımız izolasyona alınıp tedavilerine başlanmıştır. Pozitif çıkan oyuncularımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz” ifadeleri kullanıldı.

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