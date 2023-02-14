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Spor

Sivas Belediyespor'dan TFF'ye ''ligden çekilme'' başvurusu

TFF 2. Lig takımlarından Sivas Belediyespor, yaşanan depremlerin ardından ligden çekilmek için TFF'ye başvurdu.

IHA14 Şubat 2023 Salı 12:57 - Güncelleme:
Sivas Belediyespor'dan TFF'ye ''ligden çekilme'' başvurusu
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Kahramanmaraş merkezli yaşanan deprem felaketinin ardından bölgede bulunan futbol kulüplerinden ligden çekilenler oldu. TFF ise, geçtiğimiz günlerde ligden çekilmek isteyen takımların başvurularını kabul etti.

Alınan bilgiye göre Sivas Belediyespor Kulübü yönetimi de, yaşanan deprem, ekonomik sıkıntı ve birçok futbolcusunun ailesinin yanına gitmesini sebep göstererek ligin kalan bölümü için hakları saklı kalmak kaydıyla lige devam etmeyeceklerini TFF'ye bildirdiler. Son kararı ise federasyon verecek.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta yer alan Sivas Belediyespor çıktığı 22 maçta aldığı 1 galibiyet, 8 beraberlik ve 13 mağlubiyet aldı. Yeşil-beyazlılar ligde 11 puanla 19. sırada yer alıyor.

HENTBOL TAKIMI İÇİN DE YAZI GÖNDERDİLER

Öte yandan Türkiye Kadınlar Hentbol 1. Lig A Grubunda lider durumda bulunan Sivas Belediyespor Kadın Hentbol Takımı da bulunduğu ligden çekilmek için federasyona yazı gönderdi.

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