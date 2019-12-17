Sivas rakamları alt üst etti

SÜPER Lig’de Sivasspor ve Rıza Çalımbay rüzgarı esiyor. Sezon başında maddi sıkıntı nedeniyle transfer yapmakta bile zorlanan Kırmızı-Beyazlı takım son 7 haftada üst üste galibiyetler alırken, 5 hafta önce oturduğu liderlik koltuğundaki yerini de 33 puanla sağlamlaştırdı. Kadro değeri 27 milyon 800 bin euro olan Yiğidolar’da oyuncuların yılda kazandıkları ücret ise 13 milyon euro civarında. Sivas kısıtlı kadrosuyla adeta destan yazarken, kadro değeri 123 milyon 300 bin euro olan ve oyuncularına senede 52 milyon 700 bin euro ödeyen G.Saray, 24 puanla 6. sırada yer alıyor. Kadro değeri 89 milyon 750 bin euro olan ve oyuncuları senede 56 milyon lira kazanan F.Bahçe Sivas’ın 8 puan gerisinde 5. sırada. 79 milyon 400 bin euro kadro değeri olan ve 44 milyon euroluk oyuncu bütçesi bulunan Beşiktaş ise 6 puan farkla Sivas’ın ardından geliyor. Kırmızı-Beyazlı takım 3 Büyük ekibe 23 puan fark atmış durumda. Öte yandan Sivas ilk 15 haftasında 34 puan topladığı 2007-08’den sonraki en iyi başlangıcı yaparken, aynı zamanda son 10 sezonun da en iyisine imza attı.