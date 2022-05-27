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Spor

Sivas'a dönen taraftarlar, şampiyonluğu kutladı

Demir Grup Sivasspor'un, İstanbul'da oynanan Ziraat Türkiye Kupası finalinde Yukatel Kayserispor'u normal süresi 1-1 sona eren maçın uzatma bölümünde 3-2 mağlup ederek kupayı kazanmasının ardından otobüslerle Sivas'a dönen taraftarlar, şampiyonluğu kutladı.

AA27 Mayıs 2022 Cuma 16:07 - Güncelleme:
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İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan Ziraat Türkiye Kupası final maçında Yukatel Kayserispor'u mağlup eden Demir Grup Sivasspor, tarihinde ilk kez bu kupanın sahibi oldu.

Sivas Belediyesinin organizasyonuyla 200 otobüsle gittikleri İstanbul'daki kupa finalinde takımlarını yalnız bırakmayan kırmızı-beyazlı taraftarlar, kente döndü.

Tarihi Cumhuriyet Meydanı'nda otobüslerden inen taraftarlar, meşale yakarak takımları lehine tezahüratta bulundu.

Taraftarlar, daha sonra otobüslerle şehir turu yaptı.

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