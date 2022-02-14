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Spor

Sivasspor 4 hafta sonra kazandı

Yeni Malatyaspor'u sahasında Kayode ve Fayçal Fajr'ın golleriyle 2-1 yenen DG Sivasspor, 4 hafta sonra galip gelmeyi başardı.

IHA14 Şubat 2022 Pazartesi 14:38 - Güncelleme: 14 Şubat 2022 Pazartesi 14:38
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Spor Toto Süper Lig'de en son deplasmanda bu sezon 9 Ocak'ta Konyaspor karşısında 1-0'lık galibiyet elde eden Sivasspor, bu maçın ardından çıktığı lig maçlarında galibiyet yüzü görmedi. Yiğidolar, sezonunun 25. haftasında dün sahasında Yeni Malatyaspor'u 2-1 yendiği maçın ardından 4 maçlık galibiyet hasretine son verdi.

Diğer yandan Süper Lig'de oynadığı 25 maçta 8 galibiyet, 10 beraberlik ve 7 yenilgiyle 34 puan toplayan kırmızı-beyazlı ekip, 36 gün sonra hanesine yazdırdığı 3 puanla 11. sıraya yükseldi.

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