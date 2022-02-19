Sivasspor: 4 - Karagümrük: 0

IHA 19 Şubat 2022 Cumartesi 11:19 - Güncelleme: 19 Şubat 2022 Cumartesi 11:19

Fatih Karagümrük ile Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında yarın oynanacak olan maçla birlikte 6. defa karşı karşıya gelecek. İki takım arasındaki rekabette geride kalan 5 maçtan 4'ünü Sivasspor kazanırken, 1 maç da berabere sonuçlandı. İstanbul temsilcisinin ise rakibine karşı hiç üstünlüğü bulunmuyor.

Lig maçlarında Sivasspor'un 11 golüne, Fatih Karagümrük 3 golle yanıt verdi. İki takım en son bu sezonunun ilk devresinde karşılaşmış ve müsabaka Sivasspor'un 4-0 galibiyeti ile sona ermişti.

Sivasspor ile Fatih Karagümrük arasındaki maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

2004-2005 Sezonu (TFF 1. Lig)

Karagümrük-Sivasspor: 2-3

Sivasspor-Karagümrük: 2-0

2020-2021 Sezonu (Süper Lig)

Karagümrük-Sivasspor: 1-1

Sivasspor-Karagümrük: 1-0

2021-2022 Sezonu (Süper Lig)

Sivasspor-Karagümrük: 4-0