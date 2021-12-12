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Spor

Sivasspor: 5 - Galatasaray: 19

Galatasaray - Sivasspor rekabetinde 31. maç yarın oynanacak. Geriden kalan 30 karşılaşmada Galatasaray'ın Sivasspor'a karşı galibiyet sayılarında 19-5 üstünlüğü bulunuyor.

AA12 Aralık 2021 Pazar 11:21 - Güncelleme: 12 Aralık 2021 Pazar 11:21
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Galatasaray ile Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'de yarın 31. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında Sivasspor'un Süper Lig'e yükseldiği 2005-2006 sezonuyla başlayan rekabette geride kalan 30 maçtan 19'unu sarı-kırmızılılar, 5'ini kırmızı-beyazlılar kazandı, 6 karşılaşma da berabere sonuçlandı.

Lig maçlarında Galatasaray'ın 66 golüne, Sivasspor 39 golle yanıt verdi.

SİVAS'TAKİ MAÇLAR

Rekabette Sivas'ta yapılan 15 lig maçında taraftar beşer galibiyet alırken, 5 karşılaşma da berabere bitti.

Sivasspor, rekabetteki maçlarda evinde 25 gol attı, kalesinde 29 gole engel olamadı.

Kırmızı-beyazlılar, ligde Galatasaray karşısındaki 5 galibiyetini de sahasında aldı.

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