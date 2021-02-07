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Spor

Sivasspor 5 hafta sonra Ankaragücü'ne patladı

Süper Lig'in 24. hafta mücadelesinde Sivasspor, Ankaragücü'nü deplasmanda 4-1'lik skorla yenerek 5 hafta sonra galip geldi.

07 Şubat 2021 Pazar 18:27 - Güncelleme: 07 Şubat 2021 Pazar 18:27
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Süper Lig'de 24. hafta mücadelesinde Mustafa Dalcı'nın takımı Ankaragücü ile Rıza Çalımbay'ın çalıştırdığı Sivasspor kozlarını paylaştı.

Eryaman Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Sivasspor, 4-1'lik skorla kazandı. Sivasspor'un gollerini 11. dakikada penaltıdan Max Gradel, 48'de Olarenwaju Kayode, 69'da Erdoğan Yeşilyurt ile 86'da Yatabare kaydetti. Ankaragücü'nün tek golünü 66'da Ahmet Oğuz kendi kalesine attı

Alınan bu sonucun ardından Ankaragücü 18 puanda kalırken, son 7 haftada 6. yenilgisini aldı. Sivasspor 28 puana yükseldi ve 5 hafta sonra kazandı

Ligin bir sonraki haftasında Ankaragücü, Kayserispor deplasmanına gidecek. Sivasspor, BAY geçecek

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