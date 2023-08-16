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Spor

Sivasspor 7 yerli oyuncu ile zirvede

EY Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında oynadığı Samsunspor maçında ilk 11'de 7 Türk oyuncuya yer vererek zirvede yer aldı.

IHA16 Ağustos 2023 Çarşamba 17:36 - Güncelleme:
Sivasspor 7 yerli oyuncu ile zirvede
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EY Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında oynadığı Samsunspor maçında ilk 11'de 7 Türk oyuncuya yer vererek zirvede yer aldı. MKE Ankaragücü ise 3 yerli oyuncuyla son sıraya yerleşti.

Süper Lig'in 2023-2024 sezonuna Servet Çetin yönetiminde başlayan Sivasspor bu hafta adından sıkça söz ettiren takım oldu. Sivasspor, Süper Lig'in 1. haftasında 7 futbolcuyla ilk 11'de kadrosunda en fazla Türk oyuncuya şans veren ekip unvanını aldı.

7 Türk oyuncuya yer vererek zirvede yer alan Yiğidoları, 6'şar Türk oyuncuya şans veren takımlar Hatayspor, Çaykur Rizespor ve Antalyaspor takip etti. Başkent ekibi MKE Ankaragücü ise 3 yerli oyuncuyla son sırada yer aldı.

Süper Lig'in ilk haftasında; Hatayspor, Çaykur Rizespor ve Antalyaspor 6'şar, İstanbulspor, Konyaspor, Samsunspor, Karagümrük ve Pendikspor 5'er, Alanyaspor, Kasımpaşa, Fenerbahçe, Adana Demirspor, Beşiktaş, Trabzonspor, Galatasaray, Kayserispor, Gaziantep FK ve Başakşehir 4'er yerli futbolcuyla sahaya çıktı. MKE Ankaragücü ise 11'de 3 Türk futbolcuya yer verdi.

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