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Spor

Sivasspor 8-16 Trabzonspor

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında mücadele edecek olan DG Sivasspor ile Trabzonspor, bu müsabakayla birlikte toplamda 34. kez birbirlerine rakip olacak.

IHA19 Nisan 2023 Çarşamba 12:40 - Güncelleme:
Sivasspor 8-16 Trabzonspor
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Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Sivasspor, Trabzonspor'u konuk edecek. Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda yarın 20.30'da oynanacak maçta hakem Bahattin Şimşek düdük çalacak. Şimşek'in yardımcılıklarını Kamil Çetin ve Deniz Caner Özaral yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi de Ozan Ergün olacak.

İki takım, Süper Lig'de 34. defa karşı karşıya gelecek. Bu rekabette geride kalan 33 maçta Sivasspor 1'i hükmen olmak üzere 8, Trabzonspor'un ise 16 galibiyeti bulunuyor. Taraflar, 9 karşılaşmada ise sahadan beraberlikle ayrıldı. İki ekip arasında oynanan karşılaşmalarda toplam 81 gol kez gol sevinci yaşandı. Kırmızı-beyazlı ekip 33 maçta rakip fileleri 34 kez havalandırırken, kalesinde ise 47 gol gördü.

SİVASSPOR'DA 2 SAKAT

Kırmızı-beyazlılarda bu maç öncesinde 2 eksik futbolcu yer alıyor. Sivasspor'da sakatlığı bulunan Uğur Çiftçi ve Leke James takımını yalnız bırakacak.

4 İSİM CEZA SINIRINDA

Bu maç öncesi Sivasspor'da 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Kırmızı-beyazlılarda defans oyuncusu Caner Osmanpaşa, orta saha oyuncusu Fredrik Ulvestad, Erdoğan Yeşilyurt ve Charis Charisis, Trabzonspor maçında sarı kart cezası tehdidiyle karşı karşıya. Söz konusu futbolcular Trabzonspor mücadelesinde sarı kart görmesi halinde bir sonraki hafta oynanacak maçta görev yapamayacak.

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