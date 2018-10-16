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Sivasspor, Aatif Chahechouhe için devreye girdi

Fenerbahçe'de Volkan Demirel ile Nabil Dirar ile birlikte kadro dışı bırakılan Aatif Chahechouhe'ye eski takımı talip oldu.

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Sarı-Lacivertli kulüpte kadro dışı bırakılmasının ardından devre arasında da takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Faslı futbolcuya eski takımı Sivasspor talip oldu.

Yiğidolar devre arasında Faslı yıldızı takıma kazandırmak amacında. Sivasspor'un teknik patronu Tamer Tuna da, “Aatif’ı elbette isterim. Değerli ve kaliteli bir oyuncu” açıklaması yapmıştı.

Aatif, 2013-2014 sezonunda Sivasspor formasıyla 17 gol atmış ve Süper Lig’de gol kralı olmuştu.

(Fanatik)

 

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