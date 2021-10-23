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Spor

Sivasspor - Adana Demirspor maçında Jorge Felix ve Koray Altınay yok

Sivasspor - Adana Demirspor maçı öncesi kırmızı beyazlı takıma Jorge Felix ve Koray Altınay'dan kötü haber geldi. Sol alt adalesinde yırtık tespit edilen Jorge Felix ve sağ diz dış yan bağında yırtık bulunan Koray Altınay Sivasspor - Adana Demirspor maçında forma giyemeyecek.

AA23 Ekim 2021 Cumartesi 09:20 - Güncelleme: 23 Ekim 2021 Cumartesi 09:20
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Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, sakatlığı bulunan futbolcular Jorge Felix ve Koray Altınay'ın sağlık durumu hakkında bilgilendirme yaptı.

Sivasspor kulüp doktoru Burak Ayyıldız, sakatlığı bulunan futbolcular hakkında kulübün internet sitesine açıklamada bulundu.

Buna göre, antrenmanda sakatlanan Jorge Felix'in sol alt adalesinde yırtık tespit edildiği, sporcunun milli maç arasından sonra hazır hale geleceği belirtildi.

Çift kale maçta sağ dizinden sakatlanan Koray Altınay'ın ise yapılan kontrolde sağ diz dış yan bağda yırtık tespit edildiği, yarın oynanacak Adana Demirspor maçında forma giyemeyeceği ifade edildi.

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