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Spor

Sivasspor - Adana Demirspor maçının stadı belli oldu

Demir Grup Sivasspor'un, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Adana Demirspor ile yapacağı karşılaşma Sivas 4 Eylül Stadı zeminindeki bakım çalışmaları nedeniyle Malatya'da oynanacak.

IHA26 Ocak 2023 Perşembe 15:56 - Güncelleme:
Sivasspor - Adana Demirspor maçının stadı belli oldu
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DG Sivasspor'un, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Adana Demirspor ile oynayacağı karşılaşmanın Sivas 4 Eylül Stadı zeminindeki sorun nedeniyle Malatya'ya alındığı TFF tarafından açıklandı.

Sivasspor, Süper Lig'in 21. haftasında Adana Demirspor ile karşı karşıya gelecek. 28 Ocak Cumartesi günü Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanması planlanan karşılaşma söz konusu stadyumun zeminindeki sorun nedeniyle Yeni Malatya Stadyumu'na alındı.

TFF'nin resmi sitesinde yer alan haftalık maç programında Sivasspor - Adana Demirspor karşılaşmasının Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanacağı açıklandı. 28 Ocak Cumartesi günü saat 13.30'da başlayacak olan karşılaşmada hakem Burak Pakkan düdük çalacak.

  • Sivasspor - Adana Demirspor
  • Yeni Malatya Stadyumu
  • Malatya

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