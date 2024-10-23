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Spor

Sivasspor, Adana Demirspor'a hazırlanıyor

Sivasspor, cuma günü deplasmanda oynayacağı Adana Demirspor maçı hazırlıklarını sürdürdü.

DHA23 Ekim 2024 Çarşamba 15:27 - Güncelleme:
Sivasspor, Adana Demirspor'a hazırlanıyor
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Süper Lig'in 10'uncu hafta maçında deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak olan Sivasspor, mücadelenin hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen antrenman koordinasyon ısınma hareketleri ile başladı. Ardından pas ve sürat çalışmaları yapan kırmızı-beyazlılar, taktik maçla idmanı tamamladı. Sivasspor yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayarak Adana'ya gidecek.

Adana Demirspor ile Sivasspor haftanın açılış maçında cuma günü saat 20.00'de Yeni Adana Stadı'nda karşılaşacak.

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