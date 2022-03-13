Sivasspor, Adana'da 3 puanı 3 golle aldı

13 Mart 2022 Pazar 18:10 - Güncelleme: 13 Mart 2022 Pazar 18:19

Spor Toto Süper Lig'de 29. hafta karşılaşmasında Adana Demirspor, Demir Grup Sivasspor'u ağırladı.

Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Sivasspor'un 3-2'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Sivasspor'a galibiyeti getiren golleri 28., 54. ve 90+2. (P) dakikalarda Pedro Henrique kaydetti. Adana Demirspor'un sayıları ise 58. dakikada Stambouli ve 68. dakikada penaltıdan Mario Balotelli'den geldi.

İKİ KRİTİK VAR KARARI

Adana Demirspor'un 82. dakikada Balotelli ile attığı gol, VAR kontrolü sonrasında faul gerekçesiyle iptal edildi. Hakem Çağdaş Altay, Sivasspor'un 90+2'de kazandığı penaltıyı ise VAR ekranında izledikten sonra verdi.

Bu sonucun ardından üst üste 3. mağlubiyetini alan Adana Demirspor, 45 puanda kaldı. 3 maçlık mağlubiyet serisi sona eren Sivasspor ise puanını 37'ye yükseltti.

Adana Demirspor, gelecek hafta Başakşehir'i konuk edecek. Demir Grup Sivasspor ise Altay'ı ağırlayacak.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

11. dakikada orta sahadan aldığı topla hareketlenen Balotelli'nin ceza yayına girmeden yerden vuruşunda, top kaleci Ali Şaşal Vural'da kaldı.

17. dakikada Bjarnason'un pası sonrası penaltı noktası üzerinde topla buluşan Sinan Kurt'un şutunda, meşin yuvarlak yan direğe çarparak dışarı çıktı.

19. dakikada Balotelli'nin pasında ceza alanı içinde sol kanatta topla buluşan Bjarnason'un vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Ali Şaşal Vural'da kaldı.

28. dakikada Demir Grup Sivasspor öne geçti. Ceza sahası içi sol çaprazdan Gradel'in ortasına Pedro Henrique'nin bekletmeden vuruşunda, top ağlarla buluştu: 0-1.

45. dakikada Fajr'ın sağ kanattan kullandığı kornerde, Pedro Henrique'nin ceza alanı içinde yaptığı kafa vuruşu sonrası kaleci Muric topu kontrol etti.

Karşılaşmanın ilk yarısını Demir Grup Sivasspor 1-0 önde tamamladı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

54'üncü dakikada Sivasspor'da sağ kanattan topla birlikte hücuma çıkan Erdoğan, yerden sert bir orta yaptı. Ceza sahasına koşu yapan Henrique'nin gelişine sert şutunda top ağlarla buluştu: 0-2.

58'inci dakikada Adana Demirspor'da Yunus, çalımlarla rakip ceza sahsına sokulup topu Balotelli'ye gönderdi. Rakip savunmanın müdahalesiyle yerde kalan Balotelli'den topu alan Stambouli çalımlarla ilerleyip kaleciyle karşı karşıya kaldı. Stambouili'nin yerden sert şutunda top ağlara gitti: 1-2.

64'üncü dakikada Adana Demirspor'da sağ kanattan topla birlikte hücuma çıkan Yunus, çalımlarla rakip ceza sahasına sokuldu. Yunus, ceza sahası içinde Ziya'nın müdahalesiyle yerde kaldı. Pozisyon sonrası VAR'a giden maçın hakemi, beyaz noktayı gösterdi.

68'nci dakikada Adana Demirspor'da penaltı vuruşunu kullanmak için topun başına Balotelli geldi. Balotelli'nin sert ve düzgün şutunda top ağlarla buluştu ve skora denge geldi: 2-2.

75'inci dakikada Adana Demirspor'da sağ kanatta topla buluşan Yunus, ortasını yaptı. Ceza sahası içinde Balotelli'nin üstünden atladığı topu Assombalonga kontrol edip geriye çıkarttı. Topu önünde bulan Belhanda'nın sert şutunda top yandan auta çıktı.

82'nci dakikada Adana Demirspor'da sol kanatta topla buluşan Belhanda ortasını yaptı. Rakip savunmanın uzaklaştırmaya çalıştığı topu önünde bulan Yunus'un şutunda kaleci Ali Şaşal topu çeldi. Topu önünde bulan Balotelli'nin sert şutunda top ağlarla buluştu ancak VAR incelemesi sonucu faul olduğu gerekçesiyle gol iptal edildi.

88'inci dakikada sağ kanattan köşe vuruşu kullanan Sivasspor'da Gradel, topu içeriye ortaladı. Adana Demirspor savunmasında Belhanda, topa elle müdahale yaptı. VAR incelemesi sonucu maçın hakemi beyaz noktayı gösterdi.

90+2'nci dakikada Sivasspor'da penaltı vuruşunu kullanmak için topuna başına Henrique geldi. Henrique'nin yerden sert ve düzgün şutunda top ağlarla buluştu ve hat-trick yaptı: 2-3.

Karşılaşma Demir Grup Sivasspor'un 3-2'lik üstünlüğüyle tamamlandı.

STAT: Yeni Adana

HAKEMLER: Çağdaş Altay, Kamil Çetin, Mehmet Emin Tuğral

ADANA DEMİRSPOR: Muric - Svensson, Tayyip, Samet, Kaan (Dk. 80 Alper), Stambouli, Sinan (Dk. 80 Gökhan), Yunus (Dk.90+2 Akintola), Bjarnason (Dk. 60 Assombalonga), Vargas (Dk. 60 Belhanda), Balotelli

DEMİR GRUP SİVASSPOR: Ali - Erdoğan, Goutas, Caner, Ziya (Dk. 90+8 Uğur), Hakan, Ulvestad (Dk. 90+8 Camara), Fajr (Dk. 81 Cofie), Henrique, Gradel, Kayode (Dk. 67 Konate)

SARI KARTLAR: Muric, Tayyip (Adana Demirspor) - Erdoğan, Konate, Ziya (Sivasspor)

GOLLER: Dk. 58 Benjamin Stambouili, Dk. 68 (P) Mario Balotelli (Adana Demirspor) - Dk. 28 - Dk. 54 - Dk. 90+2 (P) Pedro Henrique (Sivasspor)