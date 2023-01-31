Sivasspor, Alanya'da 3 puanı 3 golle aldı

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasının açılış maçında Alanyaspor ile Sivasspor karşı karşıya geldi.

İlk yarım saatlik bölümü golsüz geçilen maçın 32. dakikasında konuk Sivasspor, Max Gradel'in asistinde Mustapha Yatabare'nin kaydettiği golle 1-0 öne geçti.

İlk 45 dakikanın son bölümüne 1-0'lık Sivasspor üstünlüğüyle girilirken Mustapha Yatabare, 45. dakikada ağları bir kez daha havalandırdı ve devreye konuk ekip 2-0 önde girdi.

Mücadelenin ikinci yarısına da hızlı başlayan Sivasspor, 50'de ilk golün asistini yapan Max Gradel'le üç farklı üstünlüğü yakaladı. Karşılaşmanın kalan bölümünde üstünlüğünü koruyan Sivasspor, rakibini 3-0 mağlup ederek sahadan galibiyetle ayrılan taraf oldu.

Bu sonuçla Sivasspor puanını 21'e yükseltti. Alanyaspor ise 25 puanda kaldı. Süper Lig'de gelecek hafta Sivasspor Beşiktaş'ı ağırlayacak. Alanyaspor ise İstanbulspor'a konuk olacak.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

17. dakikada sol kanattan gelişen Sivasspor atağında Gradel'in çaprazdan şutunu kaleci Runarsson çıkardı. Dönen topu savunma kornere çeldi.

29. dakikada gelişen Sivasspor atağında Yatabare'nin pasında topla buluşan Gradel'in aşırtma vuruşunu kaleci Runarsson güçlükle kornere çeldi.

32. dakikada Sivasspor öne geçti. Sol kanatta savunmanın hatasında topla buluşan Gradel'in ceza sahası içerisine gönderdiği topta Yatabare, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1

38. dakikada Alanyaspor'un sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası dışından Zinedine Ferhat'ın gelişine vurduğu şut, az farkla auta gitti.

45+1 dakikada Sivasspor iki farklı üstünlüğü yakaladı. Uğur Çiftçi'nin kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içerisinde topa yükselen Yatabare'nin kafa vuruşu ağlarla buluştu: 0-2

Karşılaşmanın ilk yarısını Demir Grup Sivasspor 2-0 önde tamamladı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

50. dakikada Sivasspor farkı üçe çıkardı. Alanyasporlu Umut Güneş'in geri pasında Sivasspor'da topla buluşan Gradel, ceza sahasına girerek kaleye gönderdiği top ağlarla buluştu: 0-3

59. dakikada sağ kanattan gelişen Sivasspor atağında Charisis'in ceza sahası dışından vurduğu şutta savunmaya çarpan top az farkla kornere çıktı.

65. dakikada sağ kanattan gelişen Alanyaspor atağında Zinedine Ferhat'ın ortasında Efecan Karaca'nın kafa vuruşunu kaleci Ali Şaşal Vural kurtardı.

71. dakikada Alanyaspor'un sol kanattan geliştirdiği atakta Cavaleiro'nun ortasında Ahmed Hassan'ın kafa vuruşunda top az farkla auta çıktı.

88. dakikada Sivasspor'un savunma arkasına gönderdiği topla buluşan Caidedo'nun ceza sahası içerisinde çektiği şutu kaleci Runarsson'da kaldı.

Karşılaşma, Demir Grup Sivasspor'un 3-0 üstünlüğü ile sona erdi.

STAT: Kırbıyık Holding

HAKEMLER: Yiğit Arslan, Samet Çavuş, Mustafa Savranlar

CORENDON ALANYASPOR: Runarsson, Pereira (Dk. 56 Yusuf Özdemir), Leroy Fer, Rassoul (Dk. 56 Fatih Aksoy), Balkovec, Umut Güneş, Doumbia (Dk. 69 Lusamba), Efecan Karaca, Efkan Bekiroğlu (Dk. 56 Cavaleiro), Zinedine Ferhat (Dk. 69 Candeias), Ahmed Hassan

DEMİR GRUP SİVASSPOR: Ali Şaşal Vural, Alaaddin Okumuş, Goutas, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Charisis, Cofie, Hakan Arslan (Dk. 74 Robin Yalçın), Erdoğan Yeşilyurt (Dk. 74 Alonso), Gradel (Dk. 85 Ziya Erdal), Yatabare (Dk. 62 Caidedo)

GOLLER: Dk. 32 ve 45+1 Yatabare, Dk. 50 Gradel (Demir Grup Sivasspor)

SARI KARTLAR: Dk. 52 Rassoul, Dk. 55 Doumbia (Corendon Alanyaspor), Dk. 76 Robin Yalçın, Dk. 90+5 Cofie (Demir Grup Sivasspor)