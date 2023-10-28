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Spor

Sivasspor, Alanya'da uzatmada bulduğu 2 golle galibiyeti aldı

Süper Lig'in 10. haftasında Sivasspor, 90+3 ve 90+7'de bulduğu goller ile Alanyaspor'u 2-1 yendi.

28 Ekim 2023 Cumartesi 18:10 - Güncelleme:
Sivasspor, Alanya'da uzatmada bulduğu 2 golle galibiyeti aldı
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Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Ömer Erdoğan'ın ekibi Alanyaspor ile Servet Çetin'in yönetimindeki Sivasspor karşı karşıya geldi.

Kırbıyık Holding Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi 2-1 Sivaspor kazanırken goller; 90+3'te Roman Kvet ve 90+7'de Rey Manaj'dan geldi. Ev sahibi Alanyaspor'un tek golünü ise 66. dakikada Fatih Aksoy kaydetti.

Eski takımı Sivasspor'a karşı oynayan Fatih Aksoy, attığı golün ardından gol sevinci yaşamadı.

Bu sonuçla birlite Sivasspor puanını 13'e yükseltirken, Alanyspor 10 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Alanyaspor deplasmanda Kayserispor'a konuk olurken, Sivasspor evinde Adana Demirspor ile karşılaşacak.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında oynanan Corendon Alanyaspor - EMS Yapı Sivasspor maçının ilk yarısı 0-0 eşitlikle tamamlandı.

2. dakikada gelişen Alanyaspor atağında Fatih Aksoy'un gönderdiği uzun topta, savunma arkasına sarkan Eduardo topla buluştu. Ceza sahası içine girerek sol çaprazdan çektiği şut, üst direğe çarparak dışarı çıktı.

29. dakikada sol kanattan gelişen Sivasspor atağında Rodrigues'in ortasında, N'Jie'nin kafayla indirdiği topa vole vuran Sainz'in şutunu kaleci Ertuğrul Taşkıran kurtardı.

35. dakikada Sivasspor'da Caner Osmanpaşa'nın gönderdiği geri pasta kaleci Ali Şaşal Vural, Eduardo'nun presinde dengesini kaybedip yere düşerken, topu güçlükle kornere attı.

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