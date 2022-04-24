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Spor

Sivasspor, Alanyaspor maçı mesaisini tamamladı

Süper Lig'in 34. hafta mücadelesinde evinde Alanyaspor ile karşılaşacak olan Sivasspor'da maçın hazırlıkları tamamlandı.

AA24 Nisan 2022 Pazar 18:50 - Güncelleme:
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Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında yarın konuk edeceği Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasının hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 15 dakika sürdü.

Isınma ve açma germe hareketleriyle başlayan idman, top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti.

Kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise taktik ağırlıklı çalışmalar yaptı. Sivasspor, idmanın ardından kulüp tesislerinde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

Demir Grup Sivasspor ile Aytemiz Alanyaspor yarın saat 20.30'da Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak ve mücadeleyi hakem Ümit Öztürk yönetecek.

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