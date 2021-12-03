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Spor

Sivasspor, Alanyaspor maçına 6 eksikle çıkacak

Süper Lig'de yarın Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak Demir Grup Sivasspor'da bu maç öncesi Aaron Appindangoye, Jorge Felix, Koray Altınay, Sefa Yılmaz, Leke James ve Fredrik Ulvestad'ın sakatlığı bulunuyor.

AA3 Aralık 2021 Cuma 10:38 - Güncelleme: 3 Aralık 2021 Cuma 10:38
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Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında yarın Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak.

Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda saat 13.30'da başlayacak müsabakayı, hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

Ligde 16 puan ile 14'ncü sırada bulunan Sivasspor, 24 puanlı rakibi Aytemiz Alanyaspor karşısında galibiyet arayacak.

Sivas temsilcisinde bu karşılaşma öncesinde Aaron Appindangoye, Jorge Felix, Koray Altınay, Sefa Yılmaz, Leke James ve Fredrik Ulvestad'ın sakatlığı bulunuyor.

Kırmızı-beyazlı ekip, bugün karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayarak Alanya'ya gidecek.

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