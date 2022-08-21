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Spor

Sivasspor, Alanyaspor maçına hazır

Sivasspor, Süper Lig'in 3. hafta mücadelesinde evinde Alanyaspor ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

IHA21 Ağustos 2022 Pazar 18:43 - Güncelleme:
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Spor Toto Süper Lig'de Alanyaspor ile karşılaşacak DG Sivasspor maçın hazırlıklarını tamamladı.

Spor Toto Süper Lig 2022-2023 Sezonu'nun 3. hafta maçında sahasında Alanyaspor'u konuk edecek Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman 1 saat sürdü. Isınma ve açma germe hareketleriyle başlayan antrenman, top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Yiğidolar son bölümde ise taktik ağırlıklı çalışmalar yaptı.

Kırmızı-beyazlı antrenmanın ardından kulüp tesislerinde kampa girdi.

Sivasspor ile Alanyaspor 22 Ağustos Pazartesi günü saat 19.15'te Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Ümit Öztürk görev yapacak.

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