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Spor

Sivasspor, Alanyaspor maçına hazır

Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Alanyaspor ile oynayacağı maçın çalışmalarını tamamladı.

IHA11 Ocak 2025 Cumartesi 17:44 - Güncelleme:
Sivasspor, Alanyaspor maçına hazır
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Trendyol Süper Lig'in 19. hafta maçında sahasında Alanyaspor ile karşılaşacak olan Sivasspor, mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.

Teknik Direktör Ömer Erdoğan yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Futbolcular, 5'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idmanın son bölümünde taktik çalışmalar yaptı.

Hazırlıklarını tamamlayan Sivasspor, kulüp tesislerinde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

Sivasspor ile Alanyaspor, yarın saat 13.30'da Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak.

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