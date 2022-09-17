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Spor

Sivasspor, Ankaragücü maçının taktiğini çalıştı

DG Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'de Ankaragücü ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

IHA17 Eylül 2022 Cumartesi 13:28 - Güncelleme:
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Spor Toto Süper Lig 2022-2023 Sezonu'nun 7. hafta maçında deplasmanda Ankaragücü'ne konuk olacak Sivasspor, bugün Ankara'da yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde Gençlerbirliği İlhan Cavcav Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 15 dakika sürdü. Isınma ve açma germe hareketleriyle başlayan antrenman, top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Yiğidolar son bölümde ise taktik ağırlıklı çalışmalar yaptı. Isınma bölümünde yapılan çalışmalar renkli görüntülere sahne oldu.

Kırmızı-beyazlı ekip antrenmanın ardından kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

Ankaragücü ile Sivasspor yarın saat 20.00'de Eryaman Stadyumu'nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Sarper Barış Saka görev yapacak.

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