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Spor

Sivasspor, Antalyaspor maçına hazır

Demir Grup Sivasspor, kendi sahasında oynayacağı Fraport TAV Antalyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

DHA13 Aralık 2020 Pazar 16:53 - Güncelleme: 13 Aralık 2020 Pazar 16:53
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Süper Lig'in 12'nci haftasının kapanış maçında yarın sahasında Fraport TAV Antalyaspor'u konuk edecek Demir Grup Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamladı. Yardımcı Antrenör Bülent Albayrak yönetiminde Sivasspor Vali Lütfullah Bilgin Tesisleri'nde basına kapalı olarak yapılan antrenman ısınma ve açma germe hareketleriyle başladı. Ardından iki grup halinde 5'e 2 top kampa, pas ve pres çalışması yapan kırmızı-beyazlılar, son bölümde ise taktik ağırlıklı çalışmalar yaptı. Bir süredir antrenmanlara katılamayan takım kaptan Ziya Erdal ile yardımcı antrenör Servet Çetin de çalışmalarda yer aldı. Demir Grup Sivasspor antrenmanın ardından tesislerde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

Demir Grup Sivasspor ile Fraport TAV Antalyaspor, yarın saat 19:00'da Yeni 4 Eylül Stadyumu’nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Halis Özkahya düdük çalacak.

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