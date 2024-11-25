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Spor

Sivasspor, Antalyaspor mesaisinde

Sivasspor, Süper Lig'in 14. haftasında Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

25 Kasım 2024 Pazartesi 17:43 - Güncelleme:
Sivasspor, Antalyaspor mesaisinde
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Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında 29 Kasım Cuma günü deplasmanda Onvo Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulübün açıklamasına göre, teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda ilk olarak koordinasyon ve ısınma çalışması yapıldı.

Ardından 7'ye 7 oyun oynayan kırmızı-beyazlı ekip, yarı sahada yapılan maçla günü tamamladı.

Ligde dün oynanan Kasımpaşa maçında 90 dakika forma giyen futbolcular ise yenilenme çalışması yaptı.

Sivasspor, yarın gerçekleştireceği antrenmanla maçın hazırlıklarını sürdürecek.

Corendon Airlines Park Antalya Stadı'ndaki Antalyaspor-Sivasspor karşılaşması, 29 Kasım Cuma saat 20.00'de başlayacak.

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