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Spor

Sivasspor antrenmanına kar engeli

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında sahasında lider Galatasaray'ı konuk edecek Sivasspor, zorlu maç öncesi hazırlıklarına devam etti. Antrenman olumsuz hava koşulları nedeniyle antrenman 45'inci dakikada sonlandırıldı.

DHA4 Aralık 2024 Çarşamba 17:58 - Güncelleme:
Sivasspor antrenmanına kar engeli
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Sivasspsor'un hafta sonu Galatasaray ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıkları kar engeline takıldı. Olumsuz hava koşulları nedeniyle antrenman 45'inci dakikada sonlandırıldı.

Süper Lig'in 15'inci haftasında sahasında Galatasaray ile karşılaşacak olan Sivasspor, maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde kulüp tesislerinde yoğun kar yağışı ve soğuk havanın etkisi altında gerçekleştirilen antrenman, planlanan sürede tamamlanamadı.

Isınma hareketleriyle başlayan çalışma, koşu ve kısa bir taktik maçla devam etti. Olumsuz hava koşulları nedeniyle çalışmalar 45'inci dakikada sonlandırıldı.

Kırmızı-Beyazlılar, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.

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