Sivasspor, Avrupa Ligi'nde tur için İsrail'de

IHA 09 Aralık 2020 Çarşamba 16:14 - Güncelleme: 09 Aralık 2020 Çarşamba 16:14

Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi’ndeki son sınavı için Tel-Aviv Ben Gurion Uluslararası Havalimanı’na iniş yaptı. Kırmızı-beyazlı ekip kamp yapacağı otele yerleşti. Yiğidolar TSİ 18.00’de Bloomfield Stadyumu’nda yapacağı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını tamamlayacak.

Maccabi Tel-Aviv ile Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi I Grubu 6. hafta maçında yarın TSİ 23.00’te Bloomfield Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek. Mücadelede Letonyalı hakem Andris Treimanis düdük çalacak.

TEK YOL GALİBİYET

Son hafta maçları öncesi Sivasspor, 6 puanla grupta 3. sırada yer alırken, ev sahibi Maccabi Tel-Aviv ise 8 puanla 2. sırada bulunuyor. Yiğidolar rakibini mağlup ettiği taktirde Villarreal’ın ardından gruptan çıkmayı başaran ikinci takım olacak.