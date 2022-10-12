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Spor

Sivasspor Avrupa'da 26. sınavında

Sivasspor, yarın oynayacağı Ballkani maçıyla Avrupa arenasında 26. müsabakasına çıkacak. Sivasspor, geride kalan 25 maçın 8'ini kazandı, 3'ünde berabere kaldı, 14 kez ise sahadan yenik ayrıldı.

AA12 Ekim 2022 Çarşamba 09:37 - Güncelleme:
Sivasspor Avrupa'da 26. sınavında
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UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu dördüncü hafta maçında yarın Kosova temsilcisi Ballkani'ye konuk olacak Demir Grup Sivasspor, Avrupa kupalarındaki 26. mücadelesine çıkacak.

Priştine şehrindeki Fadil Vokrri Stadı'nda oynanacak ve TSİ 22.00'de başlayacak müsabakayı Avusturya Futbol Federasyonundan Manuel Schuettengruber yönetecek.

Gruptaki ilk maçında ağırladığı Slavia Prag'la 1-1 berabere kalan Sivasspor, deplasmanda CFR Cluj'ü 1-0 yenerken, son karşılaşmasında konuk ettiği Ballkani'ye 4-3 kaybetti.

G Grubu'nda Demir Grup Sivasspor, Slavia Prag, CFR Cluj ve Ballkani'nin 4'er puanı bulunuyor.

SİVASSPOR'UN AVRUPA KARNESİ

Avrupa kupalarında daha önce 25 maça çıkan Sivasspor, bu karşılaşmaların 8'ini kazandı, 3'ünde berabere kaldı, 14 kez sahadan yenik ayrıldı.

Kırmızı-beyazlı ekip, söz konusu müsabakalarda 27 kez rakip fileleri havalandırırken, kalesinde 48 gole engel olamadı.

Sivasspor'un Avrupa kupalarında oynadığı 25 maçın performans tablosu şöyle:

OrganizasyonMaç G B M A Y
UEFA Şampiyonlar Ligi (Ön eleme) 21-1 3 6
UEFA Avrupa Ligi102-81021
UEFA Intertoto Kupası 4112 3 7
UEFA Avrupa Konferans Ligi 94231114
Toplam2583142748

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