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Spor

Sivasspor Azubuike'yi kiraladı

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, 24 yaşındaki Nijeryalı ön libero Azubuike Okechukwu'yu kiraladı.

AA31 Temmuz 2021 Cumartesi 13:15 - Güncelleme: 31 Temmuz 2021 Cumartesi 13:15
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Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren kırmızı-beyazlı takım, ön libero olarak görev yapan Azubuike Okechukwu'nun 2021-2022 sezonunun sonuna kadar kiralanması konusunda Medipol Başakşehir kulübü ile anlaşmaya vardı.

Bugün Sivas'a gelen Azubuike, Başkan Vekili Erdal Sarılar'ın da katıldığı imza töreninde kendisini Sivasspor'a bağlayan sözleşmeye imza attı.

Nijerya'nın Katsina şehrinde 19 Nisan 1994'te dünyaya gelen Azubuike, futbola ülkesinde Niger Tornadoes takımında başladı.

Ardından Bayelsa United, Yeni Malatyaspor, Pyramids, Çaykur Rizespor ve Medipol Başakşehir formasını terleten Azubuike, kariyerinde çıktığı 153 maçta 1 kez gol sevinci yaşadı.

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