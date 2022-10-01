İSTANBUL 27°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Ekim 2022 Cumartesi / 6 RebiülEvvel 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,5039
  • EURO
    18,1433
  • ALTIN
    988.219
  • BIST100
    3179.99
Spor

Sivasspor - Ballkani maçı 30 TL

Demir Grup Sivasspor ile Ballkani arasında oynanacak UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu 3. hafta maçının biletleri satışa sunuldu.

AA1 Ekim 2022 Cumartesi 09:52 - Güncelleme:
Sivasspor - Ballkani maçı 30 TL
ABONE OL

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 6 Ekim Perşembe günü Sivas 4 Eylül Stadı'nda saat 19.45'de başlayacak karşılaşmanın biletlerinin satışa çıktığı belirtildi.

Açıklamada, Passo web sitesinden ve Passo mobil üzerinden bilet alan taraftarların, biletlerinin çıktısıyla veya Passo mobil uygulamasından QR kodu okutarak maça giriş yapabilecekleri, e-bilet satışının tüm Passolig kartlarına açık olduğu, kombinelerin ise tüm Avrupa maçlarında geçerli olacağı ifade edildi.

Bilet fiyatlarının VIP alt tribün 180, maraton 50, Osman Seçilmiş güney alt ve üst tribün ise 30 lira olarak belirlendiği aktarıldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.