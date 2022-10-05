İSTANBUL 19°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Ekim 2022 Çarşamba / 10 RebiülEvvel 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,5803
  • EURO
    18,4895
  • ALTIN
    1023.29
  • BIST100
    3464.79
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Sivasspor, Ballkani maçına iki eksikle çıkacak
Spor

Sivasspor, Ballkani maçına iki eksikle çıkacak

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde yarın Kosova temsilcisi Ballkani ile karşılaşacak olan Sivasspor'da, sakatlığı bulunan Leke James ile Ahmed Musa forma giyemeyecek.

IHA5 Ekim 2022 Çarşamba 11:44 - Güncelleme:
Sivasspor, Ballkani maçına iki eksikle çıkacak
ABONE OL

UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu üçüncü haftasında yarın Kosova temsilcisi Ballkani ile sahasında karşılaşacak DG Sivasspor, Avrupa kupalarında 25. maçına çıkacak.

UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu üçüncü maçında Sivasspor, yarın Ballkani'yi konuk edecek. Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda saat 19.45'te başlayacak müsabakayı İspanyol hakem Jose Luis Munuera yönetecek. Karşılaşmaya galibiyet için çıkacak olan kırmızı-beyazlılar, rakibini yenip gruplarda puanını 7'ye çıkartmak istiyor.

SİVASSPOR'DA 2 EKSİK VAR

Kırmızı-beyazlılarda bu mücadele öncesi 2 eksik oyuncu bulunuyor. Sakatlığı bulunan Leke James ile Ahmed Musa, Ballkani'ye karşı forma giyemeyecek.

AVRUPA'DAKİ 25. KARŞILAŞMA

Sivasspor sahasında oynayacağı Ballkani mücadelesiyle birlikte Avrupa kupalarındaki 25. maçına çıkacak. Kırmızı-beyazlı ekip, geride kalan 24 karşılaşmada 8 galibiyet, 3 beraberlik ve 13 yenilgi aldı. Söz konusu maçlarda 24 gol atan Sivas temsilcisi, ağlarında ise 44 gole engel olamadı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.