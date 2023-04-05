İSTANBUL 9°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Nisan 2023 Çarşamba / 15 Ramazan 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,2524
  • EURO
    21,1574
  • ALTIN
    1252.52
  • BIST100
    4919.87
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Sivasspor, Başakşehir mesaisine başladı
Spor

Sivasspor, Başakşehir mesaisine başladı

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Başakşehir'i evinde ağırlayacak olan Sivasspor maç hazırlıklarına Rıza Çalımbay yönetiminde başladı.

IHA5 Nisan 2023 Çarşamba 18:37 - Güncelleme:
Sivasspor, Başakşehir mesaisine başladı
ABONE OL

Spor Toto Süper Lig'in 28. hafta maçında Başakşehir ile karşılaşacak olan DG Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Rıza Çalımbay, yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman üç grup halinde 5'e 2 top kapma, pas ve baskı çalışmasıyla devam etti. Yiğidolar son bölümde ise dar alan pas çalışmaları ile tam sahada çift kale maç yaptı.

Sivasspor yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.

Sivasspor ile Başakşehir 09 Nisan Pazar günü saat 16.00'da Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.