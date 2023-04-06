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Spor

Sivasspor, Başakşehir mesaisini sürdürüyor

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Başakşehir ile karşılaşacak olan Sivasspor bugün yaptığı antrenmanla hazırlıklarına devam ediyor.

IHA6 Nisan 2023 Perşembe 19:06 - Güncelleme:
Sivasspor, Başakşehir mesaisini sürdürüyor
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Spor Toto Süper Lig'in 28. hafta maçında Başakşehir ile karşılaşacak olan Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, üç grup halinde 5'e 2 top kapma, pas ve baskı çalışmasıyla devam etti. Yiğidolar son bölümde ise dar alan pas çalışmaları ile tam sahada çift kale maç yaptı.

Sivasspor yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.

Sivasspor ile Başakşehir pazar günü saat 16.00'da Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Arda Kardeşler görev yapacak.

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