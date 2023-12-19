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Spor

Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz'dan hakem tepkisi!

Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, Başakşehir'e rakip oldukları maçın ardından katıldığı bir televizyon programında hakeme tepki gösterdi.

19 Aralık 2023 Salı 23:59 - Güncelleme:
Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz'dan hakem tepkisi!
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Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, ligde Başakşehir ile oynadıkları karşılaşmanın ardından TRT Spor'a açıklamalarda bulundu.

Otyakmaz, "MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor maçı sonrası yaşanan olaylar nedeniyle hakemlere sözcülük yapacak kadar değer gören Mete Kalkavan ve Arda Kardeşler bu akşam Başakşehir maçımızda verdiği kararları nasıl izah edecekler." dedi.

"MAÇ VERİLMEYECEĞİ SÖYLENDİ!"

Mecnun Otyakmaz ayrıca, "Biz geçen hafta yaşanan kötü olayları milat kabul edip yeni bir başlangıç olmasını ümit ediyorduk. Mete Kalkavan'ın dönem sonuna kadar maç verilmeyeceği söylenmesine rağmen bizim maçımıza Mete Kalkavan atamasına karşı çıkmadık. Ancak bizim bu yapıcı düşüncelerimiz Hakemler tarafından yanlış anlaşılmış olacak ki maçın sonucuna etki eden bir dizi hatalar yaptılar. Bunlar kendilerini mi, TFF'yi mi, yoksa Sivasspor'u mu bitirmeye çalışıyorlar. Bu kadar net hatalar olamaz. Kimsenin hakemler adına sözcülük yapıp sonra ilk maçında böyle bir maç yönetme hakkı yok." sözlerini sarf etti.

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