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Spor

Sivasspor: Berabere ayrılmak üzücü

Sivasspor Yardımcı Antrenörü Ömer Faruk Mahir, Hatayspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, 'Güçlenerek giden bir oyun anlayışımız var. Her hafta biraz daha üzerine koyuyoruz. Tabii öne geçtiğimiz bir maçtan berabere ayrılmak üzücü' dedi.

IHA17 Şubat 2024 Cumartesi 20:02 - Güncelleme:
Sivasspor: Berabere ayrılmak üzücü
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Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Sivasspor, Mersin Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Hatayspor ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Sivasspor Yardımcı Antrenörü Ömer Faruk Mahir, 6 Şubat tarihinde yaşanan deprem felaketini hatırlatarak, "Günlük hayatınızda bazen ufak tefek kazalar yaşıyoruz, sorunlar yaşıyoruz. Bu bile bizde inanılmaz travmalara sebep olabiliyor. Şimdi yüzyılın, asrın felaketini yaşamış Hatay şehrinde, bu denli bir travmadan sonra burada gerçekten onların yüzünü gülerken görmek, Volkan Hocamın takımı toparlayışı, gerçekten güçlü bir oyun. Buradan tekrar vefat eden vatandaşlarımıza başsağlığı dilerken, kalanlara da gerçekten sabırlar diliyorum" diye konuştu.

Mahir, oyunla ilgili yaptığı değerlendirmede ise şu ifadeleri kullandı: "Güçlenerek giden bir oyun anlayışımız var. Her hafta biraz daha üzerine koyuyoruz. Tabii öne geçtiğimiz bir maçı kaybetmek üzücü. Kardeş takımımız Hatayspor ile puanları bölüşmek zorunda kaldık. Son 10 dakikası gerçekten Hatayspor'un çok daha etkin, baskılı oynadığı bir maçtı. Tabii bizim de zorunlu yapmamız gereken değişiklikler vardı. Ondan dolayı böyle oldu. Bundan sonraki süreçte Hatayspor'a başarılar diliyorum. Her şeyin en güzeline layıklar."

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