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Spor

Sivasspor beraberlik sayısını 7'ye yükseltti

Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Başakşehir ile karşı karşıya geldiği maçı 1-1'lik skorla berabere tamamladı. Yigidolar aldıkları bu skorla ligdeki beraberlik sayısını 7'ye yükseltti.

IHA9 Nisan 2023 Pazar 19:03 - Güncelleme:
Sivasspor beraberlik sayısını 7'ye yükseltti
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Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Medipol Başakşehşr ile karşılaşan DG Sivasspor, bu sezonki 7. beraberliğini elde etti.

Sivasspor, Başakşehir maçıyla birlikte Süper Lig'de 28. maçına çıktı. Sahadan 1-1 eşitlikle ayrılan kırmızı-beyazlılar ligde bu sezon 7. beraberliğini elde etti. Yiğidolar geride kalan karşılaşmalarda 8 galibiyet ve 12 mağlubiyet aldı.

Sivasspor, ligin ilk haftasında Gaziantep FK ile 1-1 berabere kalırken, ligin 2. haftasında ise deplasmanda Adana Demirspor'a 3-0 mağlup oldu. 3. haftada Alanyaspor ile 1-1 berabere kalan Yiğidolar, 4. haftada ise Beşiktaş'a 3-1 yenildi. Kırmızı-beyazlı ekip 5. haftada ise Fatih Karagümrük ile 0-0 berabere kalırken, 6. haftada da İstanbulspor ile 1-1 berabere kaldı. 14. haftada Ümraniyespor ile 2-2 berabere kalan Yiğido, 17. haftada ise Konyaspor ile 2-2 berabere kaldı.

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