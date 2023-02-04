Sivas 4 Eylül Stadı'nda saat 16.00'da başlayan Sivasspor - Beşiktaş maçını Zorbay Küçük yönetiyor.. Küçük'ün yardımcılıklarını Mustafa Sönmez ve Samet Çiçek yapıyor. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Mert Güzenge. Müsabakanın VAR koltuğunda Mete Kalkavan otururken, AVAR'da ise Hakan Ceylan ve Aleks Taşçıoğlu bulunuyor.

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İlk 11'ler şöyle:

Sivasspor: Ali Şaşal, Erdoğan, Goutas, Caner, Uğur, Cofie, Saiz, Hakan, Charisis, Gradel, Caicedo.

Beşiktaş: Mert, Rosier, Welinton, Saiss, Masuaku, Necip, Amir, Tayfur, Nkoudou, Cenk, Aboubakar.