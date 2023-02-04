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Spor

Sivasspor - Beşiktaş | CANLI

Spor Toto Süper Lig'in 23. hafta maçında Sivasspor, Beşiktaş'ı konuk ediyor. Sivasspor - Beşiktaş maçının canlı skor takibini Star.com.tr'den yapabilirsiniz.

4 Şubat 2023 Cumartesi 15:33 - Güncelleme:
Sivasspor - Beşiktaş | CANLI
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Sivas 4 Eylül Stadı'nda saat 16.00'da başlayan Sivasspor - Beşiktaş maçını Zorbay Küçük yönetiyor.. Küçük'ün yardımcılıklarını Mustafa Sönmez ve Samet Çiçek yapıyor. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Mert Güzenge. Müsabakanın VAR koltuğunda Mete Kalkavan otururken, AVAR'da ise Hakan Ceylan ve Aleks Taşçıoğlu bulunuyor.

SİVASSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇININ CANLI TAKİBİ İÇİN TIKLAYIN!

İlk 11'ler şöyle:

Sivasspor: Ali Şaşal, Erdoğan, Goutas, Caner, Uğur, Cofie, Saiz, Hakan, Charisis, Gradel, Caicedo.

Beşiktaş: Mert, Rosier, Welinton, Saiss, Masuaku, Necip, Amir, Tayfur, Nkoudou, Cenk, Aboubakar.

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