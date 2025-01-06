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Spor

Sivasspor, Beşiktaş maçına hazır

Ziraat Türkiye Kupası D Grubu ilk hafta maçında yarın Beşiktaş'ı konuk edecek Net Global Sivasspor, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

AA6 Ocak 2025 Pazartesi 19:38 - Güncelleme:
Sivasspor, Beşiktaş maçına hazır
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Ziraat Türkiye Kupası D Grubu ilk hafta maçında yarın Beşiktaş'ı konuk edecek Net Global Sivasspor, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, kulüp tesislerinde teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde yapılan antrenmanda futbolcular, 5'e 2 pas ve taktik çalışmalar yaptı.

Maçın hazırlıklarını tamamlayan kırmızı-beyazlı ekip, kulüp tesislerinde kampa girdi.

Net Global Sivasspor ile Beşiktaş, yarın saat 19.00'da BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak.

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