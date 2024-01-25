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Spor

Sivasspor-Beşiktaş maçının hakemi Ali Şansalan

Süper Lig'in 23. haftasında Sivasspor ile Beşiktaş arasında oynanacak maçı hakem Ali Şansalan yönetecek.

IHA25 Ocak 2024 Perşembe 17:19 - Güncelleme:
Sivasspor-Beşiktaş maçının hakemi Ali Şansalan
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Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Sivasspor ile Beşiktaş arasında pazar günü oynanacak maçta hakem Ali Şansalan düdük çalacak.

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında 28 Ocak Pazar günü Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak olan Sivasspor - Beşiktaş müsabakasının hakemleri açıklandı.

TFF'nin resmi sitesinden yapılan duyuruya göre, karşılaşmada Ali Şansalan düdük çalacak. Şansalan'ın yardımcılıklarını Serkan Ok ve Serkan Olguncan yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Oğuzhan Çakır olacak.

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