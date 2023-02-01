Sivasspor - Beşiktaş maçının stadı için TFF'nin kararı bekleniyor

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Sivasspor ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Geçtiğimiz haftalarda Sivas 4 Eylül Stadyumu'nun zemininde çıkan sorun nedeniyle Teco Karacabey Belediye maçı Kayseri'de, Adana Demirspor maçı da Malatya'da oynanmıştı.
Saha düzeltme çalışmalarına başlayan Sivasspor Kulübü, yaklaşık 1 aylık çalışma neticesini olumlu sonuçlandırdı.
Alınan bilgiye göre hafta sonu Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanması planlanan Sivasspor-Beşiktaş maçı öncesi TFF yetkilileri sahayı incelemek üzere bugün kente gelecek. Federasyon yetkilileri sahayı inceledikten sonra maçın söz konusu stadyumda oynanıp oynanmayacağına dair karar verecek.