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Spor

Sivasspor - Beşiktaş maçının stadı için TFF'nin kararı bekleniyor

Saha zemini bakımda olan Sivas 4 Eylül Stadı için TFF yetkilileri bugün statta incelemelerde bulunacak. İnceleme sonrasında Sivasspor - Beşiktaş maçının hangi statta oynanacağına karar verilecek.

IHA1 Şubat 2023 Çarşamba 09:50 - Güncelleme:
Sivasspor - Beşiktaş maçının stadı için TFF'nin kararı bekleniyor
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Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Sivasspor ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Geçtiğimiz haftalarda Sivas 4 Eylül Stadyumu'nun zemininde çıkan sorun nedeniyle Teco Karacabey Belediye maçı Kayseri'de, Adana Demirspor maçı da Malatya'da oynanmıştı.

Saha düzeltme çalışmalarına başlayan Sivasspor Kulübü, yaklaşık 1 aylık çalışma neticesini olumlu sonuçlandırdı.

Alınan bilgiye göre hafta sonu Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanması planlanan Sivasspor-Beşiktaş maçı öncesi TFF yetkilileri sahayı incelemek üzere bugün kente gelecek. Federasyon yetkilileri sahayı inceledikten sonra maçın söz konusu stadyumda oynanıp oynanmayacağına dair karar verecek.

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