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Spor

Sivasspor, Bodrum FK maçının taktiğini çalıştı

Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda Bodrum FK ile karşılaşacak Sivasspor maçın taktiğini çalıştı.

DHA11 Aralık 2024 Çarşamba 15:36 - Güncelleme:
Sivasspor, Bodrum FK maçının taktiğini çalıştı
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Sivasspor, cuma günü deplasmanda oynayacağı Bodrum FK maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Süper Lig'in 16'ncı haftasında deplasmanda Bodrum FK ile karşılaşacak olan Sivasspor, maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik Direktör Bülent Uygun yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından geçiş oyunları oynayan futbolcular, koşu ve taktik maçla idmanı tamamladı. Kırmızı-beyazlılar, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayarak Bodrum'a gidecek.

Bodrum FK ile Sivasspor, 13 Aralık Cuma günü saat 20.00'de Bodrum Stadyumu'nda karşılaşacak.

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