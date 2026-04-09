9 Nisan 2026 Perşembe / 22 Sevval 1447
  • Sivasspor, Boluspor deplasmanında kazandı
Sivasspor, Boluspor deplasmanında kazandı

Sivasspor, Boluspor deplasmanında ilk yarıda bulduğu gollerle 2-1'lik galibiyete uzandı. Ev sahibi ekipte Balbudia uzatma dakikalarında kırmızı kart gördü.

IHA9 Nisan 2026 Perşembe 19:38 - Güncelleme:
Trendyol 1. Lig'in 34. haftasında Boluspor sahasında Özbelsan Sivasspor'a 2-1'lik skorla mağlup oldu.

Stat: Bolu Atatürk

Hakemler: Burak Demirkıran, Harun Reşit Güngör, Batuhan Bıyıklı

Boluspor: Türker Dırdıroğlu, Ömürcan Artan, Lucas Lima, Işık Kaan Arslan, Loic Kouagba, Devran Şenyurt, Barış Alıcı, Doğan Can Davas (Alexandru Baluta dk. 83), Harun Alpsoy, Mario Balbudia, Arda Usluoğlu

Yedekler: Bartu Kulbilge, Mert Çetin, Abdulsamet Kırım, Gökhan Akkan, Onur Öztonga, Erdem Dikbasan, Burak Topçu, Mustafa Çaylı, Can Arda Yılmaz

Teknik Direktör: Nevzat Dinçbudak

Sivasspor: Göktuğ Bakırbaş, Aaron Appindangoye, Okan Erdoğan, Murat Paluli, Uğur Çiftçi, Kamil Fidan (Mert Çelik dk. 75), Daniel Avramovski (Özkan Yiğiter dk. 87), Cihat Çelik, Jonathan Okoronkwo, Aly Malle (Emre Gökay dk. 76), Valon Ethemi (Feyzi Yıldırım dk. 65)

Yedekler: Arda Erdursun, Gökhan Akkan, Kerem Atakan Kesgin, Savaş Ala, Aliou Badji, Bekir Böke

Teknik Direktör: İsmet Taşdemir

Goller: Avramovski (dk. 3), Okoronkwo (dk. 28) (Sivasspor), Doğan Can Cavas (dk. 31) (Boluspor)

Kırmızı kart: Balbudia (dk. 90+1) (Boluspor)

Sarı kart: Yusuf Cihat Çelik (Sivasspor)

