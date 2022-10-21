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Spor

Sivasspor, çıkışı devam ettirmek istiyor

Spor Toto Süper Lig'de sezona kötü başlayan Rıza Çalımbay önderliğindeki Sivasspor, ligde oynadığı son iki maçı kazanarak çıkışa geçti. 11.hafta mücadelesinde Trabzonspor'a konuk olacak Sivasspor 3'te 3 peşinde.

IHA21 Ekim 2022 Cuma 12:06 - Güncelleme:
Sivasspor, çıkışı devam ettirmek istiyor
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Süper Lig'de son iki maçını kazanan ve çıkışa geçen DG Sivasspor, yarın oynayacağı Trabzonspor maçından da galibiyet almak istiyor.

Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor'a konuk olacak olan Sivasspor, son haftalardaki çıkışını sürdürmek istiyor. Yiğidolar, Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde ligde son 2 maçta 6 puan topladı ve yükselişe geçti.

Sivasspor, Avrupa'daki performansını da lige yansıtarak rakibi karşısında kazanıp 3'te 3 ile serisini devam ettirmenin peşinde.

Yiğidolarda 5 eksik bulunuyor

Sivasspor'un, Trabzonspor ile oynayacağı maç öncesi 5 eksik futbolcusu bulunuyor. Sakatlığı süren Ziya Erdal, Fredrik Ulvestad, Robin Yalçın, Ahmed Musa ve Leke James, Trabzon karşısında görev yapamayacak.

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