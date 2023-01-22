Sivasspor, deplasmanda Gaziantep FK'yi devirdi

Gaziantep Futbol Kulübü, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında sahasında karşılaştığı DG Sivasspor'a 2-1 mağlup oldu
2. dakikada rakip alana atılan uzun pasta Figueiredo'nun kafayla indirdiği topu savunmadan sektikten sonra önünde buluan Markovıc'in şutu üstten auta çıktı.
17. dakikada Alaaddin'in sol çizgiden yaptığı ortaya arka direkte bomboş pozisyonda Yatabare'nin yaptığı kafa vuruşu ağlarla buluştu. 0-1
24. dakikada Erdoğan'ın sağ çaprazdan kale önüne çevirdiği topa gelişine vuran Ulvestad'ın şutu direkten döndü.
26. dakikada Erdoğan'ın ceza sahasına girmeden topla buluştuktan sonra ceza alanına girerek sağ çaprazdan vuruşu yan direğe çarparak oyun alanını terk etti.
42. dakikada rakip ceza yayı üzerinde topla buluşan Maxim'in şutu üstten auta çıktı.
44. dakikada sol kanattan Uğur Çiftçi'nin derin pasına gelişine vuran Ulvestad'ın şutu ağlarla buluştu ancak yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.
45+2. dakikada Ulvestad'ın pasıyla ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Erdoğan'ın şutu yandan az farkla auta çıktı.
Sivasspor, karşılaşmanın ilk yarısını 1-0 önde tamamladı.
48. dakikada Sivasspor'un sağ kanattan Gradel ile kullandığı kornerde arka direkte iyi yükselen Caner'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-2
50. dakikada savunmanın ters vuruşunda topu önünde bulan Yatabare'nin pasıyla sağ çaprazda topla buluşan Ulvestad'ın şutunda Djilobodji meşin yuvarlağı çizgiden çıkardı.
57. dakikada topla buluşan Gradel'in ara pasında ceza sahası dışında topla buluşan Yatabare'nin sert vuruşunda, topu kaleci Günay kontrol etti.
59. dakikada Kitsiou'nun ceza sahası içi sağ çaprazına pasında topla buluşan Mustafa'nın yerden sert şutunda meşin yuvarlak savunmada Uğur'a çarptıktan sonra ağlarla buluştu. 1-2
62. dakikada Gradel'in sol kanattan son çizgiye indikten sonra yaptığı ortaya Yatabare'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin yandan az farkla dışarıya gitti.
84. dakikada sağ kanttan ceza sahası içine giren Erdoğan'ın çaprazdan vuruşunda Günay meşin yuvarlağı kornere çeldi.
86. dakikada savunmanın büyük hatasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Ahmed Musa'nın vuruşunda meşin yuvarlak farklı şekilde auta çıktı.
Karşılaşma konuk ekip Demir Grup Sivasspor'un 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.
Stat: Kalyon
Hakemler: Cihan Aydın, Serkan Ok, Candaş Elbil
Gaziantep FK: Günay Güvenç, Djilobodji, Toşca, Jevtovic, Halil İbrahim Pehlivan (Dk. 46 Hanousek), Mustafa Eskihellaç, Figueiredo, Maxim, Markovic (Dk. 46 Ömürcan Artan), Merkel, Kitsiou, (Dk. 87 Furkan Soyalp)
Demir Grup Sivasspor: Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Uğur Çiftçi, Goutas, Alaaddin Okumuş (Dk. 89 Camara), Caner Osmanpaşa, Cofie, Charisis, Erdoğan Yeşilyurt, Ulvestad, Gradel (Dk. 90 Ziya Erdal), Yatabare (Dk. 82 Ahmed Musa)
Goller: Dk.16 Yatabare, Dk. 47 Caner Osmanpaşa (Demir Grup Sivasspor), Dk. 59 Mustafa Eskihellaç (Gaziantep FK)
Sarı kartlar: Dk.4 Kitsiou, Dk.50 Djilobodji, Dk. 67 Ömürcan Artan (Gaziantep FK)