Sivasspor, deplasmanda Giresunspor karşısında

Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında yarın Bitexen Giresunspor'a konuk olacak.
Çotanak Spor Kompleksi'nde oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.
SİVASSPOR'UN BU SEZONKİ PERFORMANSI
Süper Lig'de bu sezon geride kalan 27 maçında 8 galibiyet, 7 beraberlik ve 12 mağlubiyet yaşayan kırmızı-beyazlı ekip, 31 puan topladı 13. sırada yer aldı.
EKSİKLER
Sivas temsilcisinde sakatlığı bulunan Uğur Çiftçi ve Leke James kadroda yer almıyor.