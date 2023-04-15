İSTANBUL 22°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Nisan 2023 Cumartesi / 25 Ramazan 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,3574
  • EURO
    21,3054
  • ALTIN
    1247.12
  • BIST100
    5092.88
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Sivasspor, deplasmanda Giresunspor karşısında
Spor

Sivasspor, deplasmanda Giresunspor karşısında

Spor Toto Süper Lig'in 29. hafta mücadelesinde Sivasspor, deplasmanda Giresunspor ile karşı karşıya gelecek.

AA15 Nisan 2023 Cumartesi 10:38 - Güncelleme:
Sivasspor, deplasmanda Giresunspor karşısında
ABONE OL

Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında yarın Bitexen Giresunspor'a konuk olacak.

Çotanak Spor Kompleksi'nde oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

SİVASSPOR'UN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Süper Lig'de bu sezon geride kalan 27 maçında 8 galibiyet, 7 beraberlik ve 12 mağlubiyet yaşayan kırmızı-beyazlı ekip, 31 puan topladı 13. sırada yer aldı.

EKSİKLER

Sivas temsilcisinde sakatlığı bulunan Uğur Çiftçi ve Leke James kadroda yer almıyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.