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Spor

Sivasspor deplasmanda sınıfta kaldı

Spor Toto Süper Lig 2022-2023 sezonu 41 puanla 14. sırada bitiren DG Sivasspor, deplasmana oranla iç sahada daha başarılı bir grafik ortaya koydu.

IHA15 Haziran 2023 Perşembe 13:54 - Güncelleme:
Sivasspor deplasmanda sınıfta kaldı
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Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetimindeki Sivasspor, bu sezon iç sahada oynadığı 18 lig maçının 5'inden galibiyetle ayrılırken, 6 kez ise mağlup oldu. 7 kez de berabere kaldı. Sahasında rakip fileleri 23 kez havalandıran kırmızı-beyazlı ekip, kalesinde ise 21 gol gördü. Sivas temsilcisi, evinde Giresunspor, Beşiktaş, MKE Ankaragücü, Trabzonspor ve Konyaspor'u mağlup etti.

DEPLASMANDA 19 PUAN TOPLADI

Sahasında 22 puan toplayan Sivasspor, deplasmanda ise kötü bir grafik sergiledi. Dış sahada oynadığı 18 maçın 6'sından galibiyetle, 1'inden beraberlikle ve 11'inden ise mağlubiyetle ayrılan kırmızı-beyazlılar, 19 puan toplayabildi. Yiğidolar deplasmandaki 18 maçta rakip fileleri 23 kez havalandırdı, kalesinde de 33 gol gördü.

Kırmızı-beyazlıların bu sezon evinde oynadığı 18 lig maçta aldığı skorlar şöyle:

Sivasspor: 1 - Gaziantep FK: 1

Sivasspor: 1 - Alanyaspor: 1

Sivasspor: 0- Fatih Karagümrük: 0

Sivasspor: 1 - İstanbulspor: 1

Sivasspor: 1 - Hatayspor: 2

Sivasspor: 3 - Giresunspor: 0

Sivasspor: 0 - Antalyaspor: 2

Sivasspor: 2 - Ümraniyespor: 2

Sivasspor: 1 - Galatasaray: 2

Sivasspor: 1 - Adana Demirspor: 2

Sivasspor: 1 - Beşiktaş: 0

Sivasspor: 2 - MKE Ankaragücü: 0

Sivasspor: 1 - Başakşehir: 1

Sivasspor: 4 - Trabzonspor: 1

Sivasspor: 1 - Fenerbahçe: 3

Sivasspor: 1 - Kasımpaşa: 2

Sivasspor: 1 - Konyaspor: 0

Sivasspor:0 - Kayserispor: 1

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