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Spor

Sivasspor Dia Saba'ya kavuştu

Antalya Belek'te hazırlıklarını sürdüren DG Sivasspor'da, takımdan ayrılacağı yönünde haberler çıkan İsrailli oyuncu Dia Saba bugün yapılan antrenmana katıldı.

IHA29 Kasım 2022 Salı 16:13 - Güncelleme:
Sivasspor Dia Saba'ya kavuştu
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Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle lige verilen arada Antalya Belek'te çalışmalarını sürdüren Sivasspor bugün öğlen yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü.

Kampın dördüncü gününde Teknik Direktörü Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra koşu yapan Yiğidolar ardından 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmaları gerçekleştirdi. Antrenman yarım sahada yapılan çift kale maçla sona erdi.

Takımdan ayrılacağı yönünde haberler çıkan futbolcu Dia Saba da Antalya'ya gelerek takımla birlikte çalışmalara başladı.

Günü tek antrenmanla tamamlayan Sivasspor yarın yapacağı çalışmayla hazırlıklarına devam edecek.

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