Sivasspor durdurulamıyor! Yiğido farklı kazandı

Demir Grup Sivasspor, MKE Ankaragücü karşısında da durmadı. Kırmızı Beyazlılar, Muhammet Demir'in üst düzey performans sergilediği maçtan 4-0 galip ayrıldı. Robinho'nun ilk golünde penaltıyı yaptıran Muhammet Demir, 2. golü kaydetti, 3. golün ise asistini yaptı.

Sivasspor'u galibiyete taşıyan goller Robinho (43 (penaltı) ve 77), Muhammet Demir (45) ve Emre Kılınç'tan geldi.

Üst üste 6. maçında da yenilgi yüzü görmemen Demir Grup Sivasspor, Hakan Keleş yönetiminde çıktığı 5. maçta 4. galibiyetini elde etti. Ev sahibi ekip puanını 24 yaparken; üst sıralara doğru yükselişini sürdürdü.

Sezona iyi başlamasına karşın son haftalarda düşüşe geçen MKE Ankaragücü ise son 5 maçta 4. kez sahadan yenik ayrıldı.