Son Dakika Haberleri 15

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Sivasspor durdurulamıyor! Yiğido farklı kazandı

Spor Toto Süper Lig'de Hakan Keleş'in gelişinin ardından farklı bir kimliğe bürünen Sivasspor, son haftaların düşüşteki ekibi MKE ANkaragücü'nü 4-0 yendi. Üst üste 6. maçında da yenilgi yüzü görmeyen ev sahibi ekip son 5 maçta 4. kez sahadan galip ayrıldı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Demir Grup Sivasspor, MKE Ankaragücü karşısında da durmadı. Kırmızı Beyazlılar, Muhammet Demir'in üst düzey performans sergilediği maçtan 4-0 galip ayrıldı. Robinho'nun ilk golünde penaltıyı yaptıran Muhammet Demir, 2. golü kaydetti, 3. golün ise asistini yaptı.

Sivasspor'u galibiyete taşıyan goller Robinho (43 (penaltı) ve 77), Muhammet Demir (45) ve Emre Kılınç'tan geldi.

Üst üste 6. maçında da yenilgi yüzü görmemen Demir Grup Sivasspor, Hakan Keleş yönetiminde çıktığı 5. maçta 4. galibiyetini elde etti. Ev sahibi ekip puanını 24 yaparken; üst sıralara doğru yükselişini sürdürdü.

Sezona iyi başlamasına karşın son haftalarda düşüşe geçen MKE Ankaragücü ise son 5 maçta 4. kez sahadan yenik ayrıldı. 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Sarı Selim´in vefatı- Tarihte bugün 15 Aralık 1574

Sarı Selim´in vefatı- Tarihte bugün 15 Aralık 1574

Denizler Atmaca'yla korunacak

Denizler Atmaca'yla korunacak

Ek ödeme artacak

Ek ödeme artacak

Süs tavukları şampiyonluk için podyumda

Süs tavukları şampiyonluk için podyumda

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA